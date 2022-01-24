Столб дыма высотой в несколько десятков метров: в США горел небоскреб

Никто не пострадал.
В Соединенных Штатах Америки горел небоскреб: столб дыма был высотой в несколько десятков метров.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 24 января.
Пожар произошел в деловом районе Филадельфии. На верхних этажах небоскреба занялась система кондиционирования воздуха. В тот момент в офисном здании людей не было. Именно поэтому никто не пострадал.
Пожарные быстро прибыли на место пожара и успели вовремя локализовать пламя.
Как сообщалось, самый плохой за последние десятилетия пожар произошел в Нью-Йорке. Ее мог спровоцировать неисправный электрообогреватель. Во время возгорания в многоэтажке погибли 19 человек, среди которых девять детей. Пожарные прибыли на место через три минуты, погасить пламя пытались две сотни пожарных.
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