Столб дыма высотой в несколько десятков метров: в США горел небоскреб

Столб дыма высотой в несколько десятков метров: в США горел небоскреб

Никто не пострадал.

В Соединенных Штатах Америки горел небоскреб: столб дыма был высотой в несколько десятков метров.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 24 января.

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Пожар произошел в деловом районе Филадельфии. На верхних этажах небоскреба занялась система кондиционирования воздуха. В тот момент в офисном здании людей не было. Именно поэтому никто не пострадал.

Пожарные быстро прибыли на место пожара и успели вовремя локализовать пламя.

В Соединенных Штатах горел небоскреб | Новости мира

Как сообщалось, самый плохой за последние десятилетия пожар произошел в Нью-Йорке. Ее мог спровоцировать неисправный электрообогреватель. Во время возгорания в многоэтажке погибли 19 человек, среди которых девять детей. Пожарные прибыли на место через три минуты, погасить пламя пытались две сотни пожарных.

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