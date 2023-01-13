Столб огня достигает 50 метров: в Литве взорвался газопровод (фото)

В Литве произошел взрыв на газопроводе высокого давления.

Инцидент произошел в пятницу, 13 января, в Пасвальском районе страны.

Об этом сообщил мэр Пасвальского района Литвы Гинтаутас Гегузинскас в Facebook.

"В Пасвальском районе под Валакеляем взорвался газопровод высокого давления. Это рядом с дорогой Пасвалис – Шяуляй. Работает спецназ", – написал он.

По данным издания 15min, в результате взрыва вспыхнул огромный пожар. Столб огня достигает 50 метров. Взрыв напугал сотни людей на окраинах: грохот встряхнул дома, а вспышка пламени осветила окрестности.

Для ликвидации последствий инцидента были ориентированы большие силы дорожников.

Жители села Валакеляй эвакуированы.

Компания Amber Grid, обслуживающая газопровод, срочно проинформировала правительство о сложившейся ситуации.

Газопровод используется для подачи газа в северную часть Литвы и для транспортировки газа в Латвию.

Напомним, взрывы на российских газопроводах "Северный поток" были результатом диверсии. Подтверждением тому стали находки у места повреждения трубопровода.

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