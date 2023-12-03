Столб пепла достиг высоты 3 километров: в Индонезии началось извержение вулкана (фото)

В воскресенье, 3 декабря, на западе Индонезии началось извержение вулкана на горе Марапи. Столб пепла в воздухе достиг высоты трех километров.

Об этом сообщает Reuters.

Извержение, которое произошло на острове Суматра, началось в 14:54 по местному времени (09:54 по Киеву) и не вызвало непосредственных жертв или материального ущерба.

“Мы видим этот очень плотный темно-серый пепельный столб, склоняющийся к востоку. Ни люди, живущие вокруг вулкана, ни туристы не вправе входить в запретную зону в радиусе трех километров вокруг кратера", – сказал Хендра Гунаван, руководитель Индонезийского центра вулканологии и геологической опасности.

Столб пепла после извержения вулкана Марапи / Фото: из соцсетей

По информации местных властей, объявлен третий уровень тревоги по 4-уровневой шкале.

"Осадки в виде пепла достигли города Букиттингги — третьего по величине города Суматры из более 100 000 жителей", — сказал Ахмад Рифанди, официальный представитель станции мониторинга на горе Марапи, добавив, что выходящим на улицу жителям рекомендовано носить головные уборы, очки и маски.

Вулкан на горе Марапи, высота которой составляет 2891 метр, является активнейшим вулканом Суматры.

Индонезия расположена на Тихоокеанском огненном кольце – регионе, где сближение континентальных плит вызывает значительную вулканическую и сейсмическую активность. В этой стране около 130 действующих вулканов.

Напомним, 13 ноября на итальянской Сицилии произошло извержение вулкана Этна. Фонтан лавы бьет примерно на 4500 метров над уровнем моря. Последнее большое извержение Этны было в 1922 году.

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