Столица Казахстана разразилась протестами против Токаева: демонстрантов жестко задерживают (видео)

Недовольные переизбранием на пост президента Касим-Жомарта Токаева казахи вышли на протест в столице страны.

В субботу, 26 ноября, в день инаугурации президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева, недавно переизбранного на эту должность, в столице страны Астане начались акции протеста. Власти отреагировали жестко. Недовольных задерживает полиция, отключены интернет и связь.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

После жестких задержаний протестующих жители Астаны не могут дозвониться близким и узнать, где они находятся и что происходит.

Сообщается, что участники акции протеста собрались в районе торгового центра "Keruen City".

Впоследствии в СМИ появились сообщения, что организатором несанкционированного митинга против "узурпации" власти президентом Токаевым был глава фонда TDFA (The Development Fund of Agriculture), долларовый миллионер Марат Абиев.

Этого бизнесмена называют приближенным к родственнику первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Кайрата Сатибалды, которого недавно отправили за решетку на 6 лет из-за растраты в особо крупном размере.

На одном из опубликованных видео, которым зафиксировано задержание участников акции протеста, в разговоре полицейских говорится, что Абиев на несанкционированном митинге также был задержан.

Напомним, недавно в Казахстане на внеочередных президентских выборах победу одержал действующий глава государства Касим-Жомарт Токаев.

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