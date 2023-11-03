Столицу Индии накрыл токсичный туман: что происходит (фото)

Многие из 20 миллионов жителей Нью-Дели жаловались на раздражение глаз и горла, а воздух стал темно-серым.

В пятницу, 3 ноября, столичный город Индии Нью-Дели окутал толстый слой токсичного смога. Некоторые школы в городе пришлось закрыть, поскольку индекс качества воздуха (AQI) ухудшился до "опасного" уровня.

Об этом сообщает Reuters.

Город Нью-Дели попал в список самых загрязненных городов в режиме реального времени, который составляет швейцарская компания IQAir. В пятницу она оценила AQI индийской столицы в 640, что соответствует категории "опасно".

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AQI от 0 до 50 считается достаточным, тогда как значения от 400 до 500 ухудшают состояние здоровых людей и представляют опасность для людей с определенными заболеваниями.

Концентрация токсичных частиц, имеющих диаметр менее 2,5 микрон и которые могут вызвать смертельные заболевания, в пятницу в Нью-Дели превысила рекомендованное значение для качества воздуха в 53,4 раза, сообщает IQAir.

По словам местных чиновников, к резкому загрязнению воздуха привело сезонное сочетание понижения температуры, отсутствие ветра и сжигание стерни фермерами в соседних штатах.

Многие из 20 миллионов жителей Нью-Дели жаловались на раздражение глаз и горла, а воздух стал темно-серым. Школы в центре города пришлось закрыть для посещения.

Жители индийской столицы массово скупают воздухоочистители. Сервисный центр для таких устройств заявил, что испытывает дефицит новых фильтров.

Официальные лица заявили, что не заметили немедленного улучшения качества воздуха.

"Уровень загрязнения будет сохраняться в течение следующих двух-трех недель, усиливаясь случаями сжигания стерни, низкой скоростью ветра и низкими температурами", — сказал Ашвани Кумар, председатель Делийского совета по контролю загрязнения.

Напомним, согласно исследованиям, столица Индонезии Джакарта является самым загрязненным городом в мире.

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