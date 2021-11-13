Столицу Индии затянуло ужасным смогом – закрывают школы, работников отправляют на дистанционку

Причиной ухудшения состояния воздуха называют фестиваль огней.

В столице Индии Нью-Дели с понедельника, 15 ноября, на неделю закрывают все школы. Также на отдаленную работу отправляют госслужащих, при возможности – и бизнес, приостанавливают все строительные работы.

Ограничение – из-за повышенного уровня загрязнения воздуха. Город затянуло густым смогом после того, как там провели традиционный масштабный фестиваль огней.

"С понедельника школы закроют, чтобы дети не дышали загрязненным воздухом", — сказал первый министр Дели Арвинд Кеджривал, которого цитирует Times of India.

Associated Press

Ограничения, которые неделю будут действовать в столице Индии:

прекращены все строительные работы;

госслужащие будут работать удаленно, из дома;

частный бизнес должен "при возможности" тоже работать удаленно;

закрыты школы.

В субботу, 13 ноября, уровень загрязнения воздуха в Нью-Дели превысил норму в 20 раз. Среди причин – перенаселение города, много транспорта, работа предприятий, а еще – традиционный фестиваль огней, после которого от ужасного смога страдает едва ли не вся Индия.

Associated Press

Новости мира: после фестиваля огней Индия страдает от ужасного смога

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку