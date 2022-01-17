Столицу ОАЭ атаковали десятки боевых дронов и баллистических ракет: есть погибшие (видео)

Авиаудар был нанесен с территории соседнего Йемена повстанцами-хуситами.

В понедельник, 17 января, повстанцы-хуситы с территории Йемена атаковали аэропорт и нефтяные склады в столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби. В результате попадания беспилотных аппаратов со взрывчаткой и баллистических ракет вспыхнул пожар.

Об этом сообщает издание "Аль-Маядин".

По последним данным, три человека погибли, шестеро получили ранения. Полиция Объединенных Арабских Эмиратов идентифицировала погибших как двух граждан Индии и одного пакистанца, работавших в нефтяной компании.

في صهاريج لنقل انفجار المشتقات البترولية في منططة مصفح قرب خزانات "أدنوك" واندلاع حريق في مطار أبو ظبي pic.twitter.com/mbzzsx8j41 — الميادين Go (@AlmayadeenGO) January 17, 2022

Впоследствии местные СМИ сообщили о перехвате и уничтожении трех беспилотников, запущенных в направлении южного региона Саудовской Аравии.

Повстанцы из Йемена враждуют с ОАЭ и Саудовской Аравией, поскольку эти государства поддерживают правительство Йемена в гражданской войне с хуситами.

Еще в 2019 году ОАЭ сократили свое военное присутствие в Йемене, однако военные инструкторы продолжают руководить йеменскими вооруженными силами, которые они снабдили оружием и обучили.

Конфликт в Йемене стал катастрофой для миллионов его граждан, покинувших свои дома. Многие находятся на грани голода. ООН называет ситуацию в Йемене худшим гуманитарным кризисом в мире.

Напомним, ранее в Йемене пять человек погибли и более сотни получили ранения во время празднования победы сборной страны по футболу над командой Саудовской Аравии.

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