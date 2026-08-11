Москва. / © Reuters

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Этой ночью беспилотники совершили налет на Москву и область. Из-за атаки в столичных аэропортах временно ограничивали полеты.

Детальнее об атаке БпЛА на российскую столицу, читайте в материале ТСН.ua.

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Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался, что с вечера 10 августа до утра 11 августа в сторону Московского региона летело 237 беспилотников. По его словам, якобы большая часть дронов была нейтрализована «на дальних подступах». В то же время 13 БПЛА российская противовоздушная оборона словно уничтожила «на подлете в столицу».

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На фоне атаки «Росавиация» ночью ввела ограничения на работу московских аэропортов. В частности, Домодедово и Жуковский временно принимали и отправляли рейсы только по согласованию с соответствующими службами из-за ограничения использования воздушного пространства. Впоследствии ограничение в работе аэропортов было отменено.

Атака на РФ 11 августа

Этой ночью в Воронежской области после серии взрывов вспыхнул масштабный пожар. Под ударом еще раз оказался логистический хаб маркетплейса Wildberries. На кадрах, распространяющихся по Сети, видно огромное пламя и мощное зарево, охватившее район пожара.

Кроме того, занялись ключевые НПЗ Дальнего Востока и Урала В Хабаровском крае вспыхнул пожар на одном из крупнейших НПЗ, принадлежащем «Роснефти». Также в содержании Орск на южном Урале атакованы НПЗ и механический завод.

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