Столицу охватили массовые протесты: тысячи задержанных, власти перекрыли Интернет и закрыли метро

Индийские силовики заблокировали часть Дели / © Associated Press

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В Индии проверка избирательных списков, во время которой было исключено около 130 млн имен, вызвала протесты по стране. Оппозиционные партии утверждают, что процедура несправедливо сыграла в пользу партии премьер-министра Нарендры Моди — «Бхаратия джаната парти» (BJP).

Об этом пишет издание Reuters.

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10 октября в Нью-Дели полиция задержала более 2000 протестующих против пересмотра списков избирателей. Власти перекрыли часть города, приостановили работу мобильного Интернета и закрыли десятки станций метро.

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По сообщениям местных медиа, еще около 400 протестующих задержали в Мумбаи — финансовом центре Индии / © Associated Press

Одновременно для предотвращения демонстрации индийские власти привлекли тысячи полицейских и военнослужащих военизированных подразделений. В центральном деловом районе Дели отключили мобильный Интернет, закрыли десятки станций метро и рынков.

Правоохранители установили блокпосты на основных дорогах и въездах в столицу. Они проверяли транспортные средства и автобусы, стараясь не допустить протестующих к месту проведения акции.

Протесты в Индии набирают обороты / © Associated Press

Демонстранты планировали собраться у Джантар-Мантар в центре города, однако полиция перекрыла территорию еще до начала протеста. Всего в Дели задержали более 2000 человек, в том числе основателя движения Cockroach Абхиджита Дипке.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность массовыми задержаниями. Они проходили как перед демонстрациями, так и во время протестов.

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«Мы призываем власть обеспечить полное уважение права на мирные собрания и его реализацию», — заявил спикер управления Тамин аль-Хитан.

Он также призвал индийские власти к содержательному диалогу. По его словам, такой диалог должен помочь решить вопросы, вызывающие широкую обеспокоенность. Представительство Индии при ООН в Женеве отвергло эти оговорки.

Напомним, во Франции полиция задержала более 5 тысяч человек во время общенациональных протестов старшеклассников, спровоцированных состоянием учебных заведений, переполненными классами и хроническим браком учителей.

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