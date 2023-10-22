"Столкновение цивилизаций": премьер Италии предупредила, какую ловушку готовит ХАМАС для мира

Премьер Италии Джорджа Мэлони считает, что настоящая цель атаки ХАМАС на Израиль – столкновение цивилизаций для глобального конфликта.

Об этом Мэлони сказала, выступая в Египте на Каирском международном саммите за мир на Ближнем Востоке, передает Reuters.

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Она призвала международное сообщество не допустить еще больших эскалации войны между Израилем и ХАМАС и определить дорожную карту решения проблемы.

"Хотя наши исходные точки далеки, наши интересы полностью совпадают: чтобы происходящее в Газе не стало гораздо более широким конфликтом, религиозной войной, столкновением цивилизаций", — сказала Мэлони.

По мнению итальянского премьера, настоящая цель нападения ХАМАС – не защита прав палестинского народа, а атака, которая создала бы непреодолимую пропасть между палестинцами и израильтянами.

"То есть мишенью все мы, и мы не можем попасть в эту ловушку, что было бы очень бессмысленно", — добавила она.

Также Мелони заявила о поддержке перспективы создания "двух государств" (речь идет о предложении признать Палестину как отдельное от Израиля государство. По состоянию на 1 января 2021 года суверенитет Палестины признали 139 из 194 независимых стран мира).

Ранее Израиль заявил, что количество заложников, удерживаемых ХАМАСом, возросло до 212 человек.

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