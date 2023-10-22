"Столкновение цивилизаций": премьер Италии предупредила, какую ловушку готовит ХАМАС для мира

Мелони считает, что ХАМАС, напав на Израиль, стремится разжечь войну цивилизаций.
Премьер Италии Джорджа Мэлони считает, что настоящая цель атаки ХАМАС на Израиль – столкновение цивилизаций для глобального конфликта.
Об этом Мэлони сказала, выступая в Египте на Каирском международном саммите за мир на Ближнем Востоке, передает Reuters.
Она призвала международное сообщество не допустить еще больших эскалации войны между Израилем и ХАМАС и определить дорожную карту решения проблемы.
"Хотя наши исходные точки далеки, наши интересы полностью совпадают: чтобы происходящее в Газе не стало гораздо более широким конфликтом, религиозной войной, столкновением цивилизаций", — сказала Мэлони.
По мнению итальянского премьера, настоящая цель нападения ХАМАС – не защита прав палестинского народа, а атака, которая создала бы непреодолимую пропасть между палестинцами и израильтянами.
"То есть мишенью все мы, и мы не можем попасть в эту ловушку, что было бы очень бессмысленно", — добавила она.
Также Мелони заявила о поддержке перспективы создания "двух государств" (речь идет о предложении признать Палестину как отдельное от Израиля государство. По состоянию на 1 января 2021 года суверенитет Палестины признали 139 из 194 независимых стран мира).
Ранее Израиль заявил, что количество заложников, удерживаемых ХАМАСом, возросло до 212 человек.
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