Столкновение кораблей у берегов Британии: пожар бушует вторые сутки, один моряк пропал без вести

Танкер Stena Immaculate получил большую пробоину и может затонуть.

Пожар, возникший в понедельник, 10 марта, после столкновения нефтяного танкера и контейнеровоза в Северном море у берегов Британии, спустя сутки после аварии все еще не удалось взять под контроль. Оба столкнувшихся судна горят, аварийные службы пытаются оценить риски загрязнения с учетом огромного количества топлива, которое перевозил американский танкер.

Об этом сообщает EuroNews.

По информации издания, поисковая операция уже завершена. Тридцать два члена экипажа судов, пострадавших в результате столкновения, удалось эвакуировать, один моряк пропал без вести.

Хотя точная причина столкновения еще не установлена, генеральный директор порта Гримсби-Ист Мартин Бойерс сообщил, что в понедельник утром район, где произошел инцидент, был окутан густым туманом.

Нефтяной танкер Stena Immaculate длиной 183 метра под флагом США в момент столкновения стоял на якоре. Судно было зафрахтовано армией США и направлялось на север Англии с грузом авиационного топлива (примерно 35 млн литров). В результате столкновения с грузовым судном Solong под флагом Португалии один из резервуаров танкера лопнул.

На контейнеровозе Solong под флагом Португалии продолжается пожар / Фото: скриншот с видео

Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера назвал ситуацию "крайне тревожной", а в "Гринпис" заявили "множественных рисках для морской жизни".

По информации RSI Info, повреждения танкера Stena Immaculate настолько серьезны, что он может затонуть.

Нефтяной танкер Stena Immaculate получил большую пробоину и может затонуть / Фото: скриншот с видео

Напомним, в понедельник утром британские власти начали спасательную операцию на месте столкновения танкера и грузового судна. К месту происшествия в примерно 10 морских милях от города Галл были отправлены спасательные шлюпки и пожарные корабли.

Читайте также: