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Столкновение корабля с Бруклинским мостом в Нью-Йорке: сколько жертв и пострадавших
Ранения из-за столкновения корабля с мостом в Нью-Йорке получили 17 человек, еще двое — погибли.
В Нью-Йорке произошло столкновение корабля под флагом Мексики с Бруклинским мостом. В результате инцидента есть жертвы и раненые.
Об этом пишет The New York Post.
"По данным пожарной службы и источников, произошла ужасная сцена, два человека погибли, 17 получили ранения, в том числе четверо в критическом состоянии", - сообщается в материале.
Как мы писали ранее, 17 мая корабль под мексиканским флагом врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке . Учебный парусник мексиканского флота Cuauhtémoc маневрировал в реке Ист-Ривер.
В результате инцидента несколько человек получили ранения, и была начата спасательная операция.
Мексиканский флот подтвердил событие и сообщил, что состояние персонала и оборудования оценивается совместно с местными властями.