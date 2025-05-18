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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1942
Время на прочтение
1 мин

Столкновение корабля с Бруклинским мостом в Нью-Йорке: сколько жертв и пострадавших

Ранения из-за столкновения корабля с мостом в Нью-Йорке получили 17 человек, еще двое — погибли.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
В Нью-Йорке произошло столкновение корабля под флагом Мексики с Бруклинским мостом.

В Нью-Йорке произошло столкновение корабля под флагом Мексики с Бруклинским мостом.

В Нью-Йорке произошло столкновение корабля под флагом Мексики с Бруклинским мостом. В результате инцидента есть жертвы и раненые.

Об этом пишет The New York Post.

"По данным пожарной службы и источников, произошла ужасная сцена, два человека погибли, 17 получили ранения, в том числе четверо в критическом состоянии", - сообщается в материале.

Как мы писали ранее, 17 мая корабль под мексиканским флагом врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке . Учебный парусник мексиканского флота Cuauhtémoc маневрировал в реке Ист-Ривер.

В результате инцидента несколько человек получили ранения, и была начата спасательная операция.

Мексиканский флот подтвердил событие и сообщил, что состояние персонала и оборудования оценивается совместно с местными властями.

Дата публикации
Количество просмотров
1942
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