Столкновение корабля с Бруклинским мостом в Нью-Йорке: сколько жертв и пострадавших

В Нью-Йорке произошло столкновение корабля под флагом Мексики с Бруклинским мостом.

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В Нью-Йорке произошло столкновение корабля под флагом Мексики с Бруклинским мостом. В результате инцидента есть жертвы и раненые.

Об этом пишет The New York Post.

"По данным пожарной службы и источников, произошла ужасная сцена, два человека погибли, 17 получили ранения, в том числе четверо в критическом состоянии", - сообщается в материале.

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Как мы писали ранее, 17 мая корабль под мексиканским флагом врезался в Бруклинский мост в Нью-Йорке . Учебный парусник мексиканского флота Cuauhtémoc маневрировал в реке Ист-Ривер.

В результате инцидента несколько человек получили ранения, и была начата спасательная операция.

Мексиканский флот подтвердил событие и сообщил, что состояние персонала и оборудования оценивается совместно с местными властями.