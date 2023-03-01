Столкновение поездов в Греции: министр транспорта подал в отставку, количество погибших растет

В Греции подал в отставку Министр транспорта и инфраструктуры Костас Караманлис. Он написал заявление в связи со столкновением поездов в центральной части страны. Число погибших уже возросло до 36.

Об этом пишет Reuters.

Караманлис заявил, что берет на себя ответственность за провалы с ремонтом железной дороги. По его словам, люди "несправедливо погибли из-за недостатков в греческом государстве и политической системе на протяжении многих лет".

"Когда случается что-то ужасное, мы не можем продолжать вести себя так, будто этого не было. Я много лет не занимался политикой, но считаю доверие граждан к политической системе неотъемлемой частью нашей демократии. Это называется политическая ответственность", — отметил министр.

К слову, из-за высокой температуры в одном из вагонов трудно идентифицировать тела. Именно поэтому 36 жертв – не окончательное количество, говорит представитель пожарной охраны Василис Вартакоянис.

Столкновение поездов в Греции

В ночь на 1 марта в области Фесалия на севере Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Первый направлялся из Афин в город Салоники, а другой — из Салоник в Ларису. На месте инцидента произошел пожар. По данным железнодорожного оператора Hellenic Train, в пассажирском поезде находились 350 человек. Первоначально было известно о 16 погибших и 85 пострадавших.

Большинство погибших были студентами, которым было около 20 лет. Глава греческого профсоюза железнодорожников Яннис Дитсас заявил, что сигнализация на месте аварии не работала. Однако начальник станции отрицает свою причастность.

В настоящее время точные причины аварии неизвестны. "Это было очень мощное столкновение", – сказал региональный губернатор региона Фессалия Костас Агорастос.

Полиция арестовала начальника станции. Обвинения будут объявлены в ближайшее время. Еще два человека были задержаны для допроса.

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