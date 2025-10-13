Столкновение поездов в Словакии: среди пострадавших молодой украинец

Столкновение поездов в Словакии

В Словакии в результате столкновения двух скоростных поездов среди пострадавших есть 20-летний украинец.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на МИД Украины.

Гражданину Украины, 2005 г.р. оказывается помощь в местной больнице. Посольство Украины уверяет, что находится в связи с матерью пострадавшего. В ведомстве не уточнили, в каком состоянии находится молодой человек.

Напомним, что в Словакии столкнулись два поезда, в результате чего, по обновленным данным, 69 человек были травмированы. Семь из них находятся в критическом состоянии. Причина аварии расследуется. Вероятно, один из машинистов поезда не остановился на светофоре.