Столкновение поездов в Словакии: среди пострадавших молодой украинец
Известно об одном пострадавшем гражданине Украины в результате жуткого столкновения поездов в Словакии.
В Словакии в результате столкновения двух скоростных поездов среди пострадавших есть 20-летний украинец.
Об этом пишет hromadske со ссылкой на МИД Украины.
Гражданину Украины, 2005 г.р. оказывается помощь в местной больнице. Посольство Украины уверяет, что находится в связи с матерью пострадавшего. В ведомстве не уточнили, в каком состоянии находится молодой человек.
Напомним, что в Словакии столкнулись два поезда, в результате чего, по обновленным данным, 69 человек были травмированы. Семь из них находятся в критическом состоянии. Причина аварии расследуется. Вероятно, один из машинистов поезда не остановился на светофоре.