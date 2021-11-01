Столкновение поездов в Великобритании и нюансы перехода на зимнее время. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Информация о происхождении коронавируса, содержащаяся в рассекреченном докладе американского разведывательного сообщества, является ложной и ненаучной. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Читать дальше –>
- Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск готов продать акции своей компании Tesla, если это поможет справиться с проблемой голода в мире. Читать дальше –>
- Полиция графства Уилтшир на юге Англии сообщила о столкновении двух поездов. Читать дальше –>
- Украина перешла на зимнее время – мы перевели стрелки часов в час назад. Люди часто жалуются на утомляемость, снижение работоспособности, раздражительность и депрессию в этот переходный период Читать далее ->
- Австралия впервые за время пандемии коронавируса ослабила жесткие пограничные ограничения, позволив вакцинированным гражданам свободно въезжать в страну и уезжать за границу. Читать дальше –>