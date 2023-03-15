Столкновение российского самолета с американским дроном: посол РФ встретился с помощником госсекретаря

Он сравнил отношение РФ к территории временно оккупированного Крыма с отношением США к Нью-Йорку или Сан-Франциско.

В связи с произошедшим 14 марта столкновением американского беспилотника Reaper с российским самолетом Су-27 над Черным морем посла РФ в США Анатолия Антонова вызвали в Государственный департамент в Вашингтоне.

Его встреча с помощником госсекретаря по европейским делам Карен Донфрид длилась около получаса, сообщает CNN.

Антонов отметил, что Россия якобы "не хочет конфронтации со США". По его словам, Донфрид передала обеспокоенность США по поводу инцидента.

"Мне кажется, что был конструктивный разговор на этот счет. Я слышал ее замечания, надеюсь, она поняла меня", – добавил посол.

В то же время, он сравнил отношение РФ к территории временно оккупированного украинского Крыма с отношением США к Нью-Йорку или Сан-Франциско.

"Мы предупреждали не входить, не проникать", — сказал он, спрашивая, как отреагируют США, если российский беспилотник приблизится к Нью-Йорку или Сан-Франциско.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс рассказал, что Антонова вызвали, чтобы "передать решительные возражения". Также посол США в России Линн Трейси "передала решительное сообщение российскому МИДу", сказал он.

Напомним, над Черным морем российский истребитель столкнулся с американским беспилотником. В результате этого Военно-воздушные силы США были вынуждены сбить свой беспилотный летательный аппарат. Согласно заявлению европейского командования армии США, два российских самолета Су-27 совершили опасный и непрофессиональный перехват дрона.

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