Столкновение российского Су-27 с американским дроном: военные США – в шоке от поведения пилотов РФ

Российские истребители кружили над дроном Reaper и сливали на него горючее.
Американские военные, следившие за преследованием российскими истребителями Су-27 беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем, были в шоке.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на анонимного военного представителя США.
Источник издания рассказал, что американский беспилотник вылетел с базы в Румынии утром 14 марта. Он должен был устроить стандартную разведывательную миссию длиной 9-10 часов.
Дрон летел без вооружения примерно в 120 км юго-западнее оккупированного Крыма, когда его перехватили два российских истребителя Су-27.
По информации издания, Су-27 кружили над Reaper и сливали на него горючее, чтобы, возможно, залить камеры беспилотника или повредить его датчики.
"Эпизод ошеломил американских военных, следивших за видеотрансляцией из беспилотника в оперативном центре на авиабазе "Рамштайн" в Германии", – отмечается в статье.
В NYT также отметили, что в Соединенных Штатах уже несколько месяцев обеспокоены возможностью того, что в Черном море произойдет инцидент, который приведет к конфронтации.
Напомним, как сообщили в Европейском командовании армии США, утром 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один из истребителей ударил по винту дрона, так что военные США вынуждены были опустить свой собственный беспилотник в море.
Командующий ВВС США генерал Джеймс Гекер заявил, что такой непрофессиональный поступок российских пилотов чуть не привел к падению обоих истребителей. В Белом доме заявили, что США не откажутся от дальнейших полетов в этом пространстве.
В то же время в Минобороны РФ заявили, что MQ-9 Reaper летел вблизи Крыма с нарушениями и якобы сам "столкнулся с водной поверхностью".
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