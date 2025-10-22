Война с Россией: начальник Генштаба Франции назвал сроки готовности

Франция готовится к столкновению с Россией за 3-4 года / © Associated Press

Франция должна быть готова к прямому столкновению с Россией в течение трех-четырех лет.

Такое мнение высказал начальник Генерального штаба Франции генерал Фабьен Мандон, передает Le Monde.

Он предупредил, что вооруженные силы страны должны иметь полную готовность к возможному конфликту с Россией в ближайшие три-четыре года. Генерал считает, что Москва может соблазниться распространить военные действия на континенте, поскольку воспринимает Европу как «коллективно слабую».

Генерал Фабьен Мандон озвучил свою обеспокоенность стратегическими намерениями России, отметив необходимость срочного перевооружения.

«Первая задача, которую я поставил перед вооруженными силами, — быть готовыми к шоку за три-четыре года, который станет своеобразным испытанием — возможно, испытание уже существует в гибридных формах, — но, возможно, и чем-то более жестоким», — заявил Мандон.

По его словам, Кремль ошибочно считает европейские страны неспособными к обороне. Однако Мандон подчеркнул, что у Европейского Союза есть все преимущества — экономические, демографические и промышленные — чтобы противостоять потенциальной угрозе.

Французский офицер подчеркнул, что уверенность Европы в своих силах является ключевым фактором сдерживания агрессии.

«Россия не сможет нас запугать, если мы хотим защитить себя… Если наши потенциальные соперники поймут, что мы прилагаем усилия для самообороны и что у нас есть такая решимость, они могут показаться. Если же у них возникнет ощущение, что мы не готовы к самообороне, я не вижу, что может остановить их», — подытожил начальник штаба.

Таким образом, Франция готовится к сценарию, при котором война, начатая Россией, может выйти за пределы Украины и призывает к решительным шагам по укреплению европейской обороноспособности.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что после достижения соглашения в Газе, которое «дает проблеск надежды на мир», пора остановить и войну в Украине.