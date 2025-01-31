Столкновение самолета и вертолета в Вашингтоне: NYT узнал, что усугубило ситуацию в день трагедии

Нехватка персонала усложняла координацию, поскольку пилоты самолетов и вертолетов используют разные радиочастоты.
В момент столкновения самолета и вертолета в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана диспетчерская смена была неполной, и один специалист выполнял несколько задач одновременно, в частности, координацию движения вертолетов и приземление самолетов.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США.
Армейский вертолет Sikorsky H-60 мог отклониться от утвержденной траектории полета перед его столкновением с пассажирским самолетом American Airlines над рекой Потомак в Вашингтоне. Новые детали выяснили, когда следователи прочесывали место авиакатастрофы в поисках доказательств.
Что произошло
Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 из города Уичита (штат Канзас), подлетал к взлетно-посадочной полосе в национальном аэропорту имени Рейгана. В этот момент он столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk).
Пентагон сообщил, что вертолет вылетел из базы Форт-Бельвуар (Вирджиния). По данным военных, вертолет совершал тренировочный полет.
На борту самолета находились 64 человека — 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В вертолете находились трое американских военнослужащих.
Кто находился на борту самолета
Официальных данных о погибших или пострадавших нет, власти не называют имена пассажиров. Однако Федерация фигурного катания США подтвердила, что на борту рейса 5342 American Airlines находились, в частности, спортсмены и тренеры.
"Эти спортсмены, тренеры и члены их семей возвращались домой после участия в Национальном лагере развития, который проводился совместно с чемпионатом США по фигурному катанию в Уичито, штат Канзас", — говорится в заявлении федерации.
Национальный совет по безопасности на транспорте обнаружил черные ящики самолета — регистратор голоса в кабине пилотов и регистратор данных полета, и забрал их для лабораторного анализа.
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