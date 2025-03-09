Столкновение в Сирии между новой властью и сторонниками Асада: за два дня погибли более тысячи человек

В начале марта в провинциях Латакия и Тартуса началось восстание алавитов.

Новые сирийские власти и связанные с ними группировки за два дня убили более тысячи мирных жителей, включая женщин и детей, принадлежащих к религиозному меньшинству алавитов.

Об этом сообщила Сирийская обсерватория по правам человека, наблюдающая за боевыми действиями в Сирии и базирующаяся в Великобритании, передает Reuters.

Новые столкновения стали одним из самых смертоносных актов насилия с начала войны в Сирии 14 лет назад. В частности, как заявляет SOHR, кроме 745 гражданских лиц погибли 125 сотрудников сил безопасности нового правительства Сирии и 148 боевиков из вооруженных группировок сторонников Асада.

Столкновения вспыхнули в четверг, 6 февраля, продемонстрировав значительную эскалацию противостояния сторонников диктатора с новым правительством Дамаска — через три месяца после того, как повстанцы свергли режим Асада.

Как отмечает Reuters, новые сирийские власти признают "нарушения" во время подавления сторонников Асада, возлагая ответственность на неорганизованных вооруженных людей, выступающих в поддержку власти или стремящихся совершить преступления во время военного хаоса.

Напомним, 8 декабря 2024 года сирийская оппозиция вошла в столицу Сирии и свергла режим президента Башара Асада. Диктатор был у власти 24 года. Сам Асад сбежал в Москву.

Сирийские повстанцы формируют переходное правительство — его возглавляет Мухаммед Башир, руководивший "Правительством спасения" — политической структурой, созданной в 2017 году на территориях, находившихся под контролем сирийской оппозиции, прежде всего в провинции Идлиб.

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