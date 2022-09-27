Столкновение зонда NASA с астероидом и реакция Белого дома на угрозу ядерного удара: главные новости ночи 27 сентября

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 27 сентября:
- В ночь на 27 сентября была предпринята первая попытка в истории человечества отклонить астрономический объект с его орбиты. Читать дальше –>
- В Белом доме прокомментировали возможность применения Россией ядерного оружия и оценили реальность угроз Путина. Читать дальше –>
- Террористы открыли огонь по полицейскому участку в турецком городе Мерсин и устроили взрыв. Читать дальше –>
- В Казахстане суд определил наказание для бизнесмена Кайрата Сатибалды, являющегося племянником бывшего президента Назарбаева. Читать дальше –>
- 30-летний британец Тони Гарнетт разорвал отношения с 22-летней Софией Каркадым, сбежавшей от войны в Великобританию. Читать дальше –>
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