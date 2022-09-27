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Столкновение зонда NASA с астероидом и реакция Белого дома на угрозу ядерного удара: главные новости ночи 27 сентября

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Столкновение зонда NASA с астероидом и реакция Белого дома на угрозу ядерного удара: главные новости ночи 27 сентября

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 27 сентября:

  • В ночь на 27 сентября была предпринята первая попытка в истории человечества отклонить астрономический объект с его орбиты. Читать дальше –>
  • В Белом доме прокомментировали возможность применения Россией ядерного оружия и оценили реальность угроз Путина. Читать дальше –>
  • Террористы открыли огонь по полицейскому участку в турецком городе Мерсин и устроили взрыв. Читать дальше –>
  • В Казахстане суд определил наказание для бизнесмена Кайрата Сатибалды, являющегося племянником бывшего президента Назарбаева. Читать дальше –>
  • 30-летний британец Тони Гарнетт разорвал отношения с 22-летней Софией Каркадым, сбежавшей от войны в Великобританию. Читать дальше –>

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