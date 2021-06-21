Столкнулись и загорелись: в России в ДТП попали автобусы, которые везли детей с отдыха, много пострадавших (фото)

В больницу попали 15 детей.
В населенном пункте Новомихайловский, что в Краснодарском крае России, в понедельник, 21 июня, столкнулись два автобуса с детьми. После этого один из транспортных средств загорелся.
Об этом сообщает телеграмм-канал "Подъём".
В ДТП попали автобусы, которые везли детей с отдыха, они двигались колонной по трассе "Джубга-Сочи". По данным полиции РФ, у одного из автобусов отказали тормоза, из-за чего он столкнулся с другим автобусом, после чего произошло возгорание.
В автобусах ехало 62 детей, в ДТП пострадало 15 несовершеннолетних и водитель одного из автобусов. Их госпитализировали.
Причины аварии устанавливаются.
Напомним, в России нашли тело пропавшей студентки из США.