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Столкнутся с серьезными проблемами: западная разведка прогнозирует провал мобилизации в РФ

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Столкнутся с серьезными проблемами: западная разведка прогнозирует провал мобилизации в РФ

Фото: Associated Press

Эксперты западной разведки предполагают, что настоящей целью Кремля является мобилизация миллиона человек, однако, по прогнозам, они не смогут завербовать даже запланированных 300 тысяч.

Западные официальные лица считают, что Россия столкнется с "серьезными проблемами" при мобилизации. Армии страны будет тяжело обучать и экипировать новобранцев, если Кремль не подождет несколько месяцев, прежде чем отправлять их на передовую в Украину.

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что эксперты по разведке признали, что настоящая цель вербовки может быть выше 300 тысяч человек. Да, некоторые отчеты предполагают, что настоящей целью Кремля является мобилизация 1 миллиона.

Один чиновник на условиях анонимности сказал, что российские власти столкнутся с большим трудом даже при наборе 300 тысяч армии.

"Мы считаем, что им будет очень сложно учиться, не говоря уже о том, чтобы быстро оснастить столь большие силы. Призывникам, вероятно, выдадут старые вещи и ненадежное снаряжение", — считает чиновник.

Западные официальные лица считают, что во время найма россиян существовал явный региональный уклон, сосредотачивавшийся на бедных районах и меньшинствах на востоке страны и избегавший городских центров среднего класса страны. Да, они не видят набора лиц в Санкт-Петербурге или Москве.

"Сейчас мы не видим набора команд в Санкт-Петербурге или Москве", — сказал он.

Напомним, что в России массово курят военкоматы и местные администрации после объявления мобилизации.

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