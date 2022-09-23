Столкнутся с серьезными проблемами: западная разведка прогнозирует провал мобилизации в РФ

Эксперты западной разведки предполагают, что настоящей целью Кремля является мобилизация миллиона человек, однако, по прогнозам, они не смогут завербовать даже запланированных 300 тысяч.

Западные официальные лица считают, что Россия столкнется с "серьезными проблемами" при мобилизации. Армии страны будет тяжело обучать и экипировать новобранцев, если Кремль не подождет несколько месяцев, прежде чем отправлять их на передовую в Украину.

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что эксперты по разведке признали, что настоящая цель вербовки может быть выше 300 тысяч человек. Да, некоторые отчеты предполагают, что настоящей целью Кремля является мобилизация 1 миллиона.

Один чиновник на условиях анонимности сказал, что российские власти столкнутся с большим трудом даже при наборе 300 тысяч армии.

"Мы считаем, что им будет очень сложно учиться, не говоря уже о том, чтобы быстро оснастить столь большие силы. Призывникам, вероятно, выдадут старые вещи и ненадежное снаряжение", — считает чиновник.

Западные официальные лица считают, что во время найма россиян существовал явный региональный уклон, сосредотачивавшийся на бедных районах и меньшинствах на востоке страны и избегавший городских центров среднего класса страны. Да, они не видят набора лиц в Санкт-Петербурге или Москве.

"Сейчас мы не видим набора команд в Санкт-Петербурге или Москве", — сказал он.

Напомним, что в России массово курят военкоматы и местные администрации после объявления мобилизации.