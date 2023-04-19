"Столько "Лад" и "Жигулей" давно не видел": Путин цинично высказался по отношению к жителям оккупированной Херсонской области

По сообщению Кремля, Путин посетил не только временно захваченные регионы Украины, но и штаб группировки российских войск.

Глава Кремля Владимир Путин во время якобы поездки в так называемую "ЛНР", а также Херсонскую область, о чем сообщала его прессслужба, обратил внимание на то, что многие жители ездят автомобилями марок Lada и "Жигули".

Процитировал Путина телеграмму-канал ASTRA.

"Я такого количества стариков Lada и "Жигули" давно уже не видел. Что это говорит? Доходы люди достаточно скромные. Парк автомобилей сразу приводит на определенные мнения", — сказал он.

Путин добавил, что цены в так называемой "ЛНР" и Херсонской области выше цен в Ростовской. Он заявил о необходимости поддержки новых регионов.

Напомним, глава РФ Путин заявил, что лично посетил штабы оккупантов в Херсонской области и так называемой ЛНР. По данным роспропаганды, он заявил о том, что сам ездил в оккупированные регионы и посетил их буквально день назад.

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