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Столтенберг назвал решения, которые примут на саммите НАТО по Украине

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Столтенберг назвал решения, которые примут на саммите НАТО по Украине

Йенс Столтенберг во время медиа-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе / Фото: Associated Press

Столтенберг ожидает от стран НАТО подтверждения, что Украина станет членом Альянса.

В литовском Вильнюсе 11-12 июля пройдет долгожданный саммит НАТО. На саммите согласуют "пакет с тремя элементами, чтобы приблизить Украину к Альянсу".

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает CNN.

Столтенберг ожидает, что лидеры стран Альянса под руководством США на следующей неделе "подтвердят, что Украина станет членом НАТО" и согласуют "пакет с тремя элементами, чтобы приблизить Украину к НАТО".

Первой из них будет "многолетняя программа помощи для обеспечения полной оперативной совместимости между украинскими вооруженными силами и НАТО". В частности, речь идет о переходе от советского к натовскому оборудованию и стандартам.

Во-вторых, сказал Столтенберг, "мы усилим наши политические связи путем создания Совета НАТО-Украина. Мы создаем орган, чтобы вместе консультироваться по вопросам, имеющим значение для нашей безопасности. Это снова приближает Украину к НАТО".

В-третьих, "я ожидаю, что наши лидеры еще раз подтвердят, что Украина станет членом НАТО и объединятся, чтобы приблизить Украину к ее цели", — продолжил глава Альянса.

По информации издания The Washington Post, страны НАТО до сих пор не определились, что предложить Украине на саммите в Вильнюсе на следующей неделе.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе официальных гарантий безопасности.

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Дата публикации
Просмотры
4968
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