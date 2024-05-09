Столтенберг о размещении войск НАТО в Украине: Киев нас об этом не просит

Столтенберг заявил, что российский диктатор Путин по-прежнему верит, что он сможет победить Украину.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что Альянс не намерен размещать свои войска на территории Украины, однако будет помогать Киеву оружием для защиты от российской агрессии.

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Об этом он сказал в интервью агентству ANSA во время визита в Италию.

Он заявил, что российские захватчики добились определенного успеха из-за задержек с поставкой оружия из США и Европы в Украину. И хотя "сейчас ситуация меняется", о присутствии "на земле" речь не идет.

"НАТО не намерена разворачивать войска в Украине. Когда я посетил Украину на прошлой неделе, украинцы не просили о войсках НАТО, они просили больше поддержки", – подчеркнул генсек.

Кроме того, Столтенберг заявил, что российский диктатор Путин все еще верит, что он сможет победить Украину, поэтому убедить его сесть за стол переговоров – "это доказать на поле боя, что он не победит и единственный способ сделать это – оказать военную поддержку Украине ".

Напомним, ранее сообщалось, что из-за российской агрессии европейские нейтральные страны просят НАТО об усилении сотрудничества.

Кроме того, мы ранее информировали, что стало известно, когда НАТО может направить войска в Украину.

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