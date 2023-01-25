Столтенберг оценил риск применения ядерного оружия РФ: "Риторика безответственна и опасна"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение о том, что риск применения ядерного оружия агрессорской Россией невелик. Впрочем, подчеркивает он, "ядерная риторика" Кремля безответственна и опасна.

Об этом Столтенберга сазал в интервью немецкому изданию Welt.

"Риск применения ядерного оружия невелик. Но российская ядерная риторика абсолютно безответственна и опасна. Россия должна знать, что ядерную войну невозможно выиграть, и поэтому ее нельзя вести", — сказал генсек.

По его словам, НАТО внимательно следит за действиями Кремля. Пока не наблюдается никаких изменений в российских ядерных силах.

"Если бы это было так, мы бы, конечно, отреагировали. Но даже если мы позволим России шантажировать нас этой риторикой, мир станет опаснее. Тогда Россия будет придумывать эту ядерную угрозу, когда хочет чего-то достичь", — отметил Йенс Столтенбер.

Напомним, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий рассказал, что носители ядерного оружия находятся в оккупированном Россией Крыму. Это тактическое ядерное оружие, изготовленное еще при советском союзе.

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