Столтенберг подтвердил, что остается на должности генсека НАТО

Йенс Столтенберг подтвердил, что останется на посту генерального секретаря Североатлантического союза еще на год – до октября 2024 года.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Горжусь решением членов НАТО продлить мой срок пребывания на должности генерального секретаря до 1 октября 2024 года. Трансатлантичная связь между Европой и Северной Америкой обеспечивает нашу свободу и безопасность уже почти 75 лет, и в более опасном мире наш Альянс важен как никогда", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне СМИ писали, что 4 июля члены НАТО могут продлить полномочия Йенса Столтенберга на один год. Срок работы Столтенберга в должности генерального секретаря подходит к концу в сентябре 2023-го.

Йенс Столтенберг возглавляет военно-политический блок с 2014 года.

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