Столтенберг подтвердил, что заседание совета Россия-НАТО состоится 12 января

Кремль хочет гарантий от НАТО о нерасширении Альянса на восток и прекращении сотрудничества с Украиной и Грузией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил на следующую неделю специальную встречу послов союзников с российскими чиновниками на фоне наращивания войск РФ. Заседание Совета Россия-НАТО состоится 12 января. Ключевой темой обсуждения будет так называемый проект договора "гарантии безопасности".

Об этом 4 января сообщил представитель НАТО, пишет Reuters.

Как пишет издание, генсек НАТО "глубоко озабочен военным наращиванием России вдоль границы с Украиной" и отмечается, что Североатлантический альянс несколько месяцев добивался встречи Совета Россия-НАТО, но Кремль не хотел проводить переговоров.

Заседание совета, формат, используемый для диалога с 2002 года, состоится в Брюсселе 12 января. До этого, чиновники США и России проведут переговоры по безопасности 10 января в Женеве.

Следует отметить, 10 января 2022 Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация проведут переговоры о контроле над вооружениями и ситуации в Украине. На следующий день, 11 января, состоятся переговоры представителей России и ОБСЕ.

Напомним, российский МИД обнародовал так называемый проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Москва требует от США юридических гарантий, что НАТО откажется от намерения принять в члены Украину.

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