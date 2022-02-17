Столтенберг пригласил РФ снова встретиться на заседании Совета Россия-НАТО

Столтенберг пригласил РФ снова встретиться на заседании Совета Россия-НАТО

Столтенберг считает, что Совет Россия-НАТО является лучшей платформой для взаимодействия.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о готовности снова встретиться с РФ в рамках Совета Россия-НАТО.

Об этом он сказал на брифинге в Брюсселе в четверг, 17 февраля.

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Генсек Альянса считает, что заседание в рамках Совета НАТО-Россия – это лучшая площадка для обсуждения с РФ неотложных проблем.

"Я продолжаю верить, что Совет НАТО-Россия является лучшей платформой для взаимодействия, когда у НАТО и России есть вопросы для обсуждения. Мы готовы встретиться, я пригласил Россию на ряд встреч для решения проблем", — сказал Столтенберг.

Напомним, сегодня, 17 февраля, в Брюсселе министры обороны стран НАТО встретятся с представителями Украины и Грузии. Отвод войск Кремля и безопасность в Черном море – основная тема разговора.

Ранее Генсек Альянса заявлял, что Москва скопила рекордное количество войск вблизи Украины впервые со времен холодной войны и на эту угрозу нужно реагировать вовремя.

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