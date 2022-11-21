Столтенберг призвал Швецию и Финляндию к усилению антитеррористического законодательства

Странам нужно больше внимания уделить антитеррористическому законодательству, чтобы ускорить вступление в НАТО

Швеция и Финляндия должны развивать свое сотрудничество со странами НАТО в области борьбы с терроризмом и усилить свое законодательство в этой сфере.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он отметил, что Турция озабочена последним терактом и хочет усиления борьбы с терроризмом.

"Для Турции это важно, поскольку она является страной НАТО, наиболее подвергшейся террористическим атакам и поэтому обеспокоена этим. Это должно быть пропорциональным, но Турция имеет право защищаться от терактов", — сказал чиновник.

Вместе с тем он отметил, что длительное утверждение принятия Швеции и Финляндии в НАТО вполне нормально.

Столтенберг добавил, что соответствующее решение уже одобрено 28 из 30 стран Альянса.

Напомним, ранее сообщалось, что Швеция не будет размещать на своей территории ядерное оружие после вступления в НАТО.

Ранее президент Финляндии Саули Нийнисте также исключил возможность размещения ядерного оружия на территории его страны.

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