Столтенберг призвал страны НАТО срочно пополнить запасы оружия, чтобы поддерживать Украину

Генсек подчеркнул, что Украине нужно оказывать поддержку до тех пор, пока она будет ее нуждаться

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Североатлантического альянса продолжать как можно быстрее пополнять военные запасы, чтобы и дальше помогать Украине.

Об этом генсек заявил на Конференции национальных директоров по вооружениям, посвященное последствиям войны России против Украины.

"Пополнение запасов НАТО даст нам возможность продолжать поддерживать Украину. Мы должны продолжать работать вместе как члены НАТО, а также с промышленностью, над пополнением наших запасов боеприпасов и предоставлением Украине необходимой ей поддержки до тех пор, пока она будет в ней нуждаться", – отметил он.

Кроме того, во время встречи обсуждались способы, посредством которых члены Североатлантического альянса могут лучше понять любые пробелы в запасах и вместе устранять такие пробелы.

Конференция национальных директоров по вооружениям собирается, чтобы обеспечить сотрудничество в предоставлении совместных военных возможностей. Это гарантирует, что силы НАТО всегда будут иметь самые современные возможности.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что Россия не сможет победить в ядерном конфликте.

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