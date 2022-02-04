Столтенберг прокомментировал совместное заявление России и Китая о "гарантиях безопасности"

Столтенберг прокомментировал совместное заявление России и Китая о "гарантиях безопасности"

Генсек НАТО напомнил о суверенном праве каждой страны выбирать свой путь.

В ответ на совместное заявление президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина, в котором лидеры двух государств, в частности, осудили "расширение НАТО", генсек Альянса Йенс Столтенберг напомнил о необходимости уважать свободный выбор каждого суверенного государства.

Об этом написала в своем Twitter пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску.

"Речь идет не о расширении НАТО, а об уважении права каждой свободной нации выбирать свой путь", — цитирует она генсека НАТО в сообщении.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что в НАТО никогда не принуждали ни одну страну к вступлению. Также он не видит никаких угроз в этом процессе.

"Расширение Альянса распространяет свободу и демократию в странах", — заявил генсек Альянса.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин по приглашению президента Китая Си Цзиньпина 4 февраля 2022 года посетил Пекин с официальным визитом. Главы государств провели переговоры и приняли участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

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