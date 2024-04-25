Столтенберг сделал новое заявление о войне в Украине

Генсек НАТО отметил, что Украине не хватило ПВО.

В Украины есть шансы на победу в войне с российскими войсками, поскольку помощь от союзников находится в процессе передачи.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на мероприятии в Берлине.

Он подчеркнул, что Украина получила помощь гораздо позже, чем обещали союзники.

"США не могли в течение нескольких месяцев выделить финансирование для поддержки Украины, а поставки европейских боеприпасов намного ниже тех уровней, которые обещали обеспечить. Такие задержки имеют последствия", — сказал он.

По словам Столтенберга, Украине не хватало противовоздушной обороны, что позволило российским ракетам и дронам поражать цели.

"Но для победы Украины еще не поздно, потому что большая поддержка уже на пути ", – отметил Столтенберг.

В частности, он напомнил, что США выделили более 60 млрд долларов в помощь Украине, а Британия, Германия и Нидерланды анонсировали новые поставки оружия.

"Теперь наша обязанность – превратить эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов – и сделать это быстро", — подчеркнул генсек.

Напомним, стало известно, что США еще в марте тайно передали Украине дальнобойные ATACMS.

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