Столтенберг сделал новое заявление о войне в Украине

Генсек НАТО отметил, что Украине не хватило ПВО.
В Украины есть шансы на победу в войне с российскими войсками, поскольку помощь от союзников находится в процессе передачи.
Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на мероприятии в Берлине.
Он подчеркнул, что Украина получила помощь гораздо позже, чем обещали союзники.
"США не могли в течение нескольких месяцев выделить финансирование для поддержки Украины, а поставки европейских боеприпасов намного ниже тех уровней, которые обещали обеспечить. Такие задержки имеют последствия", — сказал он.
По словам Столтенберга, Украине не хватало противовоздушной обороны, что позволило российским ракетам и дронам поражать цели.
"Но для победы Украины еще не поздно, потому что большая поддержка уже на пути ", – отметил Столтенберг.
В частности, он напомнил, что США выделили более 60 млрд долларов в помощь Украине, а Британия, Германия и Нидерланды анонсировали новые поставки оружия.
"Теперь наша обязанность – превратить эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов – и сделать это быстро", — подчеркнул генсек.
Напомним, стало известно, что США еще в марте тайно передали Украине дальнобойные ATACMS.