Столтенберг сделал заявление по Турции после теракта в Анкаре

Североатлантический союз объявил о поддержке Турции в борьбе с терроризмом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о решительном осуждении нападения на МВД Турции в Анкаре и подчеркнул, что Североатлантический союз поддерживает Турцию в борьбе с терроризмом.

Об этом говорится на странице Х Енса Столтенберга.

"Я решительно осуждаю сегодняшнюю террористическую атаку на Министерство внутренних дел в Анкаре (...) НАТО солидарен с Турцией в борьбе с терроризмом", — написал Столтенберг.

Генесек НАТО также пожелал двум раненым полицейским в Анкаре быстрого и полного выздоровления.

Напомним, что 1 октября в столице Турции раздался взрыв у зданий парламента и Министерства внутренних дел. В МВД заявили о теракте, во время которого один из смертников взорвал себя. Другого обезвредили силовики.

Ранее в Турции произошел взрыв на предприятии, разрабатывающем ракетные комплексы, есть жертва.

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