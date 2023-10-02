Столтенберг сделал заявление по Турции после теракта в Анкаре

Североатлантический союз объявил о поддержке Турции в борьбе с терроризмом.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о решительном осуждении нападения на МВД Турции в Анкаре и подчеркнул, что Североатлантический союз поддерживает Турцию в борьбе с терроризмом.
Об этом говорится на странице Х Енса Столтенберга.
"Я решительно осуждаю сегодняшнюю террористическую атаку на Министерство внутренних дел в Анкаре (...) НАТО солидарен с Турцией в борьбе с терроризмом", — написал Столтенберг.
Генесек НАТО также пожелал двум раненым полицейским в Анкаре быстрого и полного выздоровления.
Напомним, что 1 октября в столице Турции раздался взрыв у зданий парламента и Министерства внутренних дел. В МВД заявили о теракте, во время которого один из смертников взорвал себя. Другого обезвредили силовики.
Ранее в Турции произошел взрыв на предприятии, разрабатывающем ракетные комплексы, есть жертва.
Читайте также:
- Эрдоган подверг критике ЕС за то, что Турция так долго ждет присоединения к нему
- "Пути могут разойтись" – Эрдоган сделал заявление об отношениях Турции с ЕС
- В Госдепе США прокомментировали переговоры Эрдогана с Путиным по поводу зерновой инициативы