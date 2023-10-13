Столтенберг сказал, повлияет ли ситуация в Израиле на помощь Украине

Украина нуждается в длительной и бесперебойной поддержке от союзников, ведь борется со злом, угрожающим глобальной безопасности.

В НАТО ответили на опасения, что ситуация в Израиле отвлечет Запад от войны в Украине. Да, в Альянсе заверили, что обострение в Израиле не подорвет решимость партнеров помогать нашему государству.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью DW.

Не словами, а делами

Как отметил Столтенберг, президент Зеленский принял участие во встрече в рамках возглавляемой США Контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО.

"И страны НАТО решительно заявили, что да, мы обеспокоены и, конечно, поражены жестокостью террористической атаки на Израиль в минувшие выходные. Но это не подорвет нашу способность, нашу готовность, нашу решимость продолжать поддерживать Украину", — отметил Столтенберг.

Только за последние дни союзники по НАТО сделали новые важные заявления по расширению поддержки Украины. В частности, Германия заявила о поставках боеприпасов, систем ПВО, к которым относятся и современные установки Patriot.

"Соединенные Штаты, Великобритания и многие другие. Следовательно, поддержка Украины со стороны НАТО – это не только слова, это конкретные действия. Думаю, что наилучшим выражением нашей поддержки являются конкретные действия, которые видны на местах ежедневно в рамках нашей постоянной поддержки Украины".

Ранее Столтенберг подчеркнул, что Украина нуждается в большем оружии. Чем сильнее она будет на поле боя, тем сильнее будет ее позиция за столом переговоров.

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