Столтенберг сообщил о планах НАТО по расширению обмена ядерным оружием — The Guardian

По словам генсека НАТО, альянс пока не ведет никаких переговоров по распространению ядерного оружия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Варшаве во вторник, 23 апреля, заявил, что альянс не планирует увеличивать количество стран-союзников с ядерным оружием.

Об этом пишет The Guardian.

Генсек НАТО, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что альянс не ведет никаких переговоров по расширению обмена ядерным оружием.

"Таких планов нет", – подчеркнул Столтенберг.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности разместить ядерное оружие НАТО в Польше для укрепления безопасности восточного фланга Североатлантического союза.

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