Столтенберг возглавит Центробанк Норвегии: СМИ назвали вероятных кандидатов на должность генсека НАТО

Столтенберг назначен главой Центрального банка Норвегии на следующие шесть лет.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 4 февраля назначен главой Центрального банка Норвегии. Осенью 2022 года Столтенберг уйдет с поста генсека Альянса.

Немецкое издание DPA назвало возможных кандидатов на должность генсека НАТО.

По данным издания, среди возможных кандидатов на должность генсека НАТО рассматриваются:

бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй,

премьер-министр Нидерландов Марк Рютте,

премьер-министр Эстонии Кайя Каллас,

бывший комиссар ЕС по иностранным делам Федерика Могерини,

президент Румынии Клаус Йоханнис.

Отметим, действующий глава норвежского банка Эйстейн Олсен покинет свой пост 1 марта, однако Йенс Столтенберг сможет начать работу только после завершения работы в должности генсека НАТО. Известно, что его полномочия истекают 30 сентября 2022 года.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначен главой Центрального банка Норвегии на следующие шесть лет. Пост генсека Альянса он занял с 1 октября 2014 года.

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