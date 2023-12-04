Столтенберг встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым: о каких важных вещах говорили

Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Брюсселе.

Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

Как стало известно, Столтенберг и Умеров обсудили последние события на поле боя и неотложные военные нужды Украины. Учитывая, что зима, как ожидается, усложнит боевые действия, Столтенберг подчеркнул, что члены Альянса привержены усилению политической и практической поддержки нашего государства.

"Генеральный секретарь подтвердил, что НАТО будет оказывать долгосрочную поддержку Украине с целью обеспечения полной оперативной совместимости украинских вооруженных сил в рамках НАТО и еще большего сближения с Альянсом. Столтенберг и Умеров также обсудили путь Украины к членству в НАТО и усилия Украины по реформированию. Господин Столтенберг подтвердил, что Украина станет членом НАТО, когда все члены Альянса согласятся на это и когда будут выполнены все условия", — сообщили в пресс-службе НАТО.

Напомним, что в Луганской области дроны метко уничтожили склад боеприпасов и технику россиян.

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