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Столтенберг заявил, что больше не согласится на продление его полномочий генсека НАТО

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Столтенберг заявил, что больше не согласится на продление его полномочий генсека НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг / Фото: Associated Press

Столтенберг возглавляет блок НАТО с 2014 года.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что откажется от продления своих полномочий еще на год, если поступит подобное предложение.

Об этом он заявил в своем комментарии СNN.

"Быть генеральным секретарем, который держит этот большой Альянс вместе, было очень важно", — сказал Столтенберг.

Кроме того, он прокомментировал расширение НАТО за последний год, предстоящее вступление Швеции в Альянс и продолжение его мандата.

"Быть в должности генерального секретаря НАТО — привилегия, и сейчас это имеет особое значение, поскольку в Европе идет полноценная война. Мы должны мобилизовать собственную солидарность, держаться вместе", — подчеркнул он.

Столтенберг возглавлял блок НАТО с 2014 года, его полномочия закончились 30 сентября 2022, но из-за войны в Украине они были продлены еще на один год.

Напомним, ранее сообщалось, что страны НАТО разработали планы обороны в случае нападения России. Они самые обширные после завершения Холодной войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что Йенс Столтенберг заявил, что после завершения войны условия вступления Украины в НАТО будут пересмотрены.

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Дата публикации
Просмотры
42
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