Столтенберг заявил, что больше не согласится на продление его полномочий генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что откажется от продления своих полномочий еще на год, если поступит подобное предложение.

Об этом он заявил в своем комментарии СNN.

"Быть генеральным секретарем, который держит этот большой Альянс вместе, было очень важно", — сказал Столтенберг.

Кроме того, он прокомментировал расширение НАТО за последний год, предстоящее вступление Швеции в Альянс и продолжение его мандата.

"Быть в должности генерального секретаря НАТО — привилегия, и сейчас это имеет особое значение, поскольку в Европе идет полноценная война. Мы должны мобилизовать собственную солидарность, держаться вместе", — подчеркнул он.

Столтенберг возглавлял блок НАТО с 2014 года, его полномочия закончились 30 сентября 2022, но из-за войны в Украине они были продлены еще на один год.

Напомним, ранее сообщалось, что страны НАТО разработали планы обороны в случае нападения России. Они самые обширные после завершения Холодной войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что Йенс Столтенберг заявил, что после завершения войны условия вступления Украины в НАТО будут пересмотрены.

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