Столтенберг заявил, что Эрдоган согласился разблокировать вступление Швеции в НАТО

Столтенберг рассказал о решении Эрдогана.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился разблокировать вступление Швеции в Альянс.
Об этом он сообщил в Twitter.
Столтенберг сообщил, что он провел переговоры с Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. После этого турецкий лидер согласился разблокировать вступление Швеции в НАТО.
"Рад сообщить, что после встречи, которую я провел с Эрдоганом и премьер-министром Швеции, президент Эрдоган согласился как можно быстрее отправить протокол о присоединении Швеции к Великому национальному собранию и обеспечить ратификацию. Это исторический шаг, который делает всех союзников НАТО сильнее и безопаснее", – сообщил генсек НАТО.
Напомним, что Столтенберг в июне заявил, что Швеция выполнила требования Турции и теперь имеет право на вступление в Североатлантический Альянс.
Ранее Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку территориальной целостности Украины и вступление в НАТО.
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