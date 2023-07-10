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Столтенберг заявил, что Эрдоган согласился разблокировать вступление Швеции в НАТО

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Столтенберг заявил, что Эрдоган согласился разблокировать вступление Швеции в НАТО

Кристерссон, Столтенберг и Эрдоган / Фото: Twitter/Йенс Столтенберг

Столтенберг рассказал о решении Эрдогана.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился разблокировать вступление Швеции в Альянс.

Об этом он сообщил в Twitter.

Столтенберг сообщил, что он провел переговоры с Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. После этого турецкий лидер согласился разблокировать вступление Швеции в НАТО.

"Рад сообщить, что после встречи, которую я провел с Эрдоганом и премьер-министром Швеции, президент Эрдоган согласился как можно быстрее отправить протокол о присоединении Швеции к Великому национальному собранию и обеспечить ратификацию. Это исторический шаг, который делает всех союзников НАТО сильнее и безопаснее", – сообщил генсек НАТО.

Напомним, что Столтенберг в июне заявил, что Швеция выполнила требования Турции и теперь имеет право на вступление в Североатлантический Альянс.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку территориальной целостности Украины и вступление в НАТО.

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Дата публикации
Просмотры
391
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