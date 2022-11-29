Столтенберг заявил, что Россия исчерпывает запасы боеприпасов и просит у Ирана ракеты

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что командованию Альянса известно о том, что РФ испытывает дефицит боеприпасов. Агрессор обратился к Ирану для предоставления новых ракет.

Об этом сообщает CNN.

"Нам известно, что Россия исчерпывает запасы боеприпасов, поэтому они также обратились к Ирану, чтобы получить еще больше", — подчеркнул он.

Генсек отметил, что ни одна страна не должна поддерживать незаконную российскую войну.

"Поэтому ни Иран, ни какая-либо другая страна не должны предоставлять России ракеты, дроны или что-то другое, что может помочь им продолжать эту агрессивную войну против Украины", — отметил Йенс Столтенберг.

Напомним, Столтенберг заявил, что помощь Украине в борьбе с агрессорной Россией будет предоставляться столько, сколько потребуется. По его словам, НАТО и союзники не являются стороной конфликта. Впрочем, стран-члены оказывают Украине поддержку, потому что это государство, имеющее право на самозащиту, прописанное в Хартии ООН.

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