Столтенберг заявил о поворотном моменте в войне и призвал предоставить Украине больше оружия

Глава Альянса убежден, что военная помощь государству – путь к началу переговоров о мире.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал предоставить Украине больше оружия уже сегодня, заявив о наступлении поворотного момента в войне.

Свое заявление Столтенберг сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе 18 января, пишет Reuters.

"Это поворотный момент в войне и необходимость значительного увеличения поддержки Украины. Если мы хотим завтра найти мирное решение путем переговоров, нам нужно предоставить больше оружия сегодня", – сказал генсек НАТО.

Столтенберг также сообщил, что продолжаются консультации по поводу того, чтобы Германия отменила запрет на передачу своих танков Leopard 2 Украине или хотя бы позволила передать их из союзных стран.

Издание отметило, что именно к решению Германии по танкам будет приковано внимание 20 января во время очередного заседания министров обороны 50 стран в формате "Рамштайн". Немецкий канцлер Олаф Шольц пока уклоняется от прямого ответа на вопрос о танках для Украины.

Напомним, Польша собирает коалицию стран, которые передадут Украине танки Leopard. Сама же Варшава решила передать ВСУ 14 таких германских танков.

Читайте также: