Столтенберга уговаривают остаться еще годом генсеком НАТО — Bloomberg

Страны НАТО не могут договориться о преемнике Столтенберга и просят его задержаться в должности еще на год.

Страны НАТО пытаются уговорить Йенса Столтенберга остаться в должности генерального секретаря Альянса еще на один год.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

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Журналисты сообщили, что страны НАТО до сих пор не могут прийти к согласию, кто возглавит блок после Столтенберга.

Собеседник сообщил агентству, что президент Соединенных Штатов Джон Байден высоко оценил несколько претендентов на этот пост и особенно отмечает премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Но уже для Вашингтона и союзников понятно, что в настоящее время в Альянсе нет консенсуса по поводу преемника Столтенберга.

Источник сообщает, что пребывание Столтенберга в должности еще один год позволит договориться о преемнике.

Продление срока полномочий Столтенберга до 2024 позволит дождаться появления новых кандидатов, ведь в этот год состоятся выборы в ЕС.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявил, что на саммите НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, не будет обсуждаться вопрос приглашения Украины к членству.

Кроме того, мы ранее информировали, что члены НАТО намерены предложить Украине формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку страны.

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