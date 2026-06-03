Стоматолог спас жизнь парню: что скрывала обычная зубная боль

Итан Гаррисон / © SWNS

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В Великобритании 19-летнему Итану Гаррисону, обратившемуся к стоматологу с обычной болью в зубах мудрости, диагностировали острый миелоидный лейкоз. По словам врачей, без срочного медицинского вмешательства пациенту оставалось жить не больше трех недель.

Об этом пишет Unilad.

В мае 2026 года Итан Гаррисон, работающий водителем погрузчика, почувствовал сильную боль в деснах и предположил, что у него развилась инфекция. Во время планового осмотра стоматолог обратил внимание на сильно разбухший лимфатический узел на шее пациента и немедленно направил его к семейному врачу. Анализ крови, результаты которого поступили через 12 часов, показал критические отклонения от нормы, после чего подростка экстренно госпитализировали в профильное отделение.

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По словам матери подростка, 37-летней Рокси Бонд, семья считает спасение сына везением, поскольку раньше списывала все симптомы — в частности одышку и лихорадку, появившиеся после отпуска на Кипре — на проблемы с зубами.

«Когда ему поставили диагноз, это было очень сюрреалистично и просто очень неожиданно. Бригада в больнице сказала, что если бы он не приехал, ему осталось бы жить всего несколько недель», — рассказала Рокси Бонд.

Итан Гаррисон

Мать пациента отметила, что впереди ее сына ждет длительный процесс лечения, который при положительной реакции организма на терапию будет длиться около года. Сейчас подростку проводят биопсию костного мозга, установили специальные катетеры и регулярно производят переливания и тесты крови. По словам семьи, несмотря на сложность ситуации, молодой человек пытается сохранять оптимизм.

Напомним, медицинская халатность продолжает калечить пациентов по всему миру. Не так давно 36-летний испанец остался с постоянной сексуальной дисфункцией после неудачной операции на половом члене, теперь 35-летний итальянец остался без челюсти из-за ошибки.

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