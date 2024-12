Сторонница Украины в правительстве Канады ушла в отставку

Вице-премьер і министр финансов Канады Христя Фриланд объявила 16 декабря, что уходит в отставку.

Об этом Фриланд рассказала в соцсети Х в письме, адресованном Джастину Трюдо.

"В пятницу вы сказали, что больше не желаете видеть меня в должности министра финансов. Вы предложили мне другую должность в кабинете. Подумав, я решила, что единственным честным и правильным шагом для меня будет уйти из правительства. Чтобы быть эффективным, министр должен говорить от имени премьера и с полным его доверием. Вашим решением вы дали понять, что у меня больше нет такого доверия", – написала Фриланд.

Как сообщает ABC News, "этот шаг ошеломил страну и поднял вопрос о том, сколько еще Трюдо может оставаться на своем посту".

"В последние несколько недель мы с вами расходились во мнениях относительно лучшего пути развития Канады", – сказала Фриланд.

Напомним , Христя Фриланд имеет украинское происхождение, она родилась в семье матери-украинки Галины Хомяк.

Кроме английского и украинского, Фриланд свободно общается на французском, итальянском и русском.

В 2013 году Фриланд сменила журналистскую деятельность на политическую. Ранее она работала в таких западных СМИ, как Financial Times, The Globe and Mail, Reuters.

Перед этим Фриланд написала книгу "Плутократы. Эпоха новых богатых и упадок старой системы", ставшую бестселлером The New York Times, и получившую премию "Самая выдающаяся канадская книга о бизнесе". Книга переведена на украинский язык.

Фриланд всегда говорила, что гордится своими украинскими корнями и поддерживает Украину.

После аннексии Крыма она активно выступала за ужесточение санкций против России. МИД РФ объявил ее персоной нон-грата.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявлял, что Украина должна оставаться свободной и независимой.

