Сторонница Украины в правительстве Канады ушла в отставку

В СМИ предполагают, что отставка Фриланд может быть связана с предстоящими парламентскими выборами в Канаде.
Вице-премьер і министр финансов Канады Христя Фриланд объявила 16 декабря, что уходит в отставку.
Об этом Фриланд рассказала в соцсети Х в письме, адресованном Джастину Трюдо.
"В пятницу вы сказали, что больше не желаете видеть меня в должности министра финансов. Вы предложили мне другую должность в кабинете. Подумав, я решила, что единственным честным и правильным шагом для меня будет уйти из правительства. Чтобы быть эффективным, министр должен говорить от имени премьера и с полным его доверием. Вашим решением вы дали понять, что у меня больше нет такого доверия", – написала Фриланд.
Как сообщает ABC News, "этот шаг ошеломил страну и поднял вопрос о том, сколько еще Трюдо может оставаться на своем посту".
"В последние несколько недель мы с вами расходились во мнениях относительно лучшего пути развития Канады", – сказала Фриланд.
Напомним , Христя Фриланд имеет украинское происхождение, она родилась в семье матери-украинки Галины Хомяк.
Кроме английского и украинского, Фриланд свободно общается на французском, итальянском и русском.
В 2013 году Фриланд сменила журналистскую деятельность на политическую. Ранее она работала в таких западных СМИ, как Financial Times, The Globe and Mail, Reuters.
Перед этим Фриланд написала книгу "Плутократы. Эпоха новых богатых и упадок старой системы", ставшую бестселлером The New York Times, и получившую премию "Самая выдающаяся канадская книга о бизнесе". Книга переведена на украинский язык.
Фриланд всегда говорила, что гордится своими украинскими корнями и поддерживает Украину.
После аннексии Крыма она активно выступала за ужесточение санкций против России. МИД РФ объявил ее персоной нон-грата.
Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявлял, что Украина должна оставаться свободной и независимой.
Читайте также: