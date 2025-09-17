Приспешникам Лукашенко не спрятаться: в Сети опубликовали "доску позора" с именами сообщников диктатуры

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко / © Getty Images

Белорусская оппозиция запустила онлайн-платформу «Бульбаш» с именами пособников диктатуры самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В базе содержатся уже более 16 тыс. записей, и она продолжает дополняться.

Об этом сообщил украинский журналист Роман Цимбалюк и свидетельствует информация на сайте «Бульбаш».

«Лукашенковские „бульбосиловики“ думали, что смогут отсидеться в тени московского хозяина? Ага, сейчас! Белорусская оппозиция запустила онлайн-платформу „Бульбаш“ — базу данных всех, кто добровольно надел мундир диктатуры», — написал Цимбалюк в Сети.

Он отметил, что данные о каждом таком «герое» теперь содержатся в открытом доступе. По словам журналиста, тот, кто пришел служить режиму, стал соучастником его преступлений.

На сайте платформы указано, что «Бульбаш» — «общественный проект сопротивления, который фиксирует в истории имена пособников диктатуры Лукашенко. Пусть живет Беларусь!»

Цимбалюк обратил внимание, что сейчас это просветительский проект, но впоследствии это может стать списком подсудимых.

«А когда в Минске появится настоящая Фемида, фамилии этих защитников будут звучать так же громко, как и фамилии московских военных преступников», — подчеркнул журналист.

Добавим, что уже на первой странице сайта «Бульбаш» содержится информация о белорусских судьях, работниках КГБ, милиции, следователях, военных, работниках исправительных колоний и государственных предприятий, которые работают на режим Лукашенко. Опубликованы их полные имена с фото, личной информацией, адресами и номерами телефонов.

Сайт проекта «Бульбаш»

К слову, недавно в Беларуси заявили об исчезновении экс-политзаключенного,оппозиционного политика Николая Статкевича, который отказался от выезда страны после помилования режимом Лукашенко. По словам Статкевича, он заявил, что «чихать хотел на вашего колхозного лидера» и хочет оставаться в Беларуси. После отказа политика увезли в неизвестном направлении люди в масках.