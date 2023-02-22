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Сторонники России в Германии прошли маршем под клоунскую музыку: видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
914
Время на прочтение
1 мин
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Сторонники России в Германии прошли маршем под клоунскую музыку: видео

Фото: скриншот с видео

Немецкие ультраправые во время шествия по улицам города столкнулись с утонченным троллингом местных жителей.

В немецком городе Гера группа ультраправых решила выйти на улицы для парада в поддержку вторжения Путина в Украину. Местные жители отреагировали изящным троллингом.

Как сообщают в соцсетях, их противники превратили это шествие в цирковое представление, включив соответствующее музыкальное сопровождение.

Как видно на опубликованных кадрах, группа людей идет колонной, над которой развеваются, в частности, российские флаги, под сопровождение музыки, обычно звучащей во время цирковых выступлений клоунов.

Вместо того чтобы ответить гневом или насилием, организаторы контрпротеста просто выставили на посмешище тех, кто поддерживает войну Путина в Украине.

Напомним, в то же время в немецких городах, в частности, в Кельне и Майнце состоялся ежегодный уличный карнавал перед началом христианского Великого поста. Обычно главными персонажами этого парада есть гротескные и карикатурные изображения известных немецких и мировых политиков. В этом году наиболее ужасающей фигурой карнавала стал российский президент Путин.

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Дата публикации
Просмотры
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