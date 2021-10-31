Сторонники Саакашвили вышли на улицы Тбилиси: в центре города перекрыли движение транспорта

Грузинские оппозиционеры выразили протест против результатов местных выборов.

В Тбилиси у здания парламента Грузии состоялся митинг сторонников оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНР), основанной бывшим президентом страны Михеилом Саакашвили. Оппозиционеры протестовали против результатов второго тура местных выборов, по которым победу в 19 из 20 муниципалитетов одержали кандидаты провластной партии "Грузинская мечта".

Как сообщает местный телеканал Pirveli, сторонники партии собрались возле парламента и перекрыли автомобильное движение по проспекту Руставели.

Для обеспечения правопорядка, по данным СМИ, власти мобилизовали беспрецедентное количество сотрудников силовых ведомств, собравшихся у правительственных зданий.

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“Мы не собираемся отступать, спасибо каждому из вас. Большое спасибо человеку, который жертвует собой, чтобы грузинский флаг свободно развевался в этой стране, в этом городе. Большое спасибо человеку, который голодает в одиночной камере", — заявил на митинге кандидат в мэры столицы, лидер партии ЕНД Ника Мелия, имея в виду Саакашвили.

Он также сообщил, что 7 ноября пройдет следующая акция протеста против фальсификации выборов, митинг соберется на площади Свободы. Со вторника протесты также начнутся в Батуми, Кутаисе и других крупных городах.

"Эти выборы не просто были полностью сфальсифицированы, они прошли с применением насилия, шантажа и угроз", — заявил оппозиционный политик.

Напомним, накануне была усилена охрана на территории тюрьмы №12 в городе Руставе, где находится экспрезидент Грузии, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили.

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