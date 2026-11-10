"Стороны устали": Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Украине перед переговорами в Абу-Даби

Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Путин

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон фиксирует «очень сильную склонность» к завершению войны России против Украины, поскольку оба участника конфликта истощены боевыми действиями.

Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме накануне трехсторонних переговоров в Абу-Даби при посредничестве США, передает Reuters.

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«У нас очень хороший разговор об этом в Абу-Даби. Мы также видим очень сильную склонность к прекращению войны России и Украины. Мы вовлечены в этот процесс», — подчеркнул Трамп.

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По данным высокопоставленного чиновника США, накануне встречи в Абу-Даби Киев и Москва частно демонстрируют определенную гибкость по поводу возможного обмена территориями. В то же время, ключевой темой саммита станут будущие гарантии безопасности для Украины, в частности, потенциальное применение аналога Статьи 5 Договора НАТО о коллективной обороне.

Американский источник отметил, что любое потенциальное соглашение относительно территорий возможно только на завершающем этапе переговоров после согласования архитектуры послевоенной безопасности.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что именно успехи ВСУ на поле боя и растущие потери окупантов укрепляют позиции Киева на дипломатическом треке.

Переговоры в ОАЭ продлятся два дня, американскую делегацию возглавят спецпосланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Не исключено, что после встреч в Абу-Даби представители США отправятся в РФ для переговоров с Владимиром Путиным. В Вашингтоне выражают «осторожный оптимизм», хотя и признают, что процесс потребует времени.

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Напомним, в течение 10-11 ноября в Абу-Даби состоятся трехсторонние переговоры с участием Украины, США и РФ.

Между тем , в СМИ уже раскрыли детали переговоров. Есть информация, что перед двухдневными переговорами в Абу-Даби Украина и Россия непублично демонстрируют гибкость обмена территориями, пока США усиливают усилия для завершения войны.

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