ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1176
Время на прочтение
2 мин

"Стороны устали": Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Украине перед переговорами в Абу-Даби

По словам президента США, и Украина, и Россия ощущают усталость от боевых действий, а стороны в преддверии саммита в Абу-Даби «частно демонстрируют готовность к обсуждению территориальных вопросов» и гарантий безопасности.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Путин

Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Путин

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон фиксирует «очень сильную склонность» к завершению войны России против Украины, поскольку оба участника конфликта истощены боевыми действиями.

Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме накануне трехсторонних переговоров в Абу-Даби при посредничестве США, передает Reuters.

«У нас очень хороший разговор об этом в Абу-Даби. Мы также видим очень сильную склонность к прекращению войны России и Украины. Мы вовлечены в этот процесс», — подчеркнул Трамп.

По данным высокопоставленного чиновника США, накануне встречи в Абу-Даби Киев и Москва частно демонстрируют определенную гибкость по поводу возможного обмена территориями. В то же время, ключевой темой саммита станут будущие гарантии безопасности для Украины, в частности, потенциальное применение аналога Статьи 5 Договора НАТО о коллективной обороне.

Американский источник отметил, что любое потенциальное соглашение относительно территорий возможно только на завершающем этапе переговоров после согласования архитектуры послевоенной безопасности.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что именно успехи ВСУ на поле боя и растущие потери окупантов укрепляют позиции Киева на дипломатическом треке.

Переговоры в ОАЭ продлятся два дня, американскую делегацию возглавят спецпосланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Не исключено, что после встреч в Абу-Даби представители США отправятся в РФ для переговоров с Владимиром Путиным. В Вашингтоне выражают «осторожный оптимизм», хотя и признают, что процесс потребует времени.

Напомним, в течение 10-11 ноября в Абу-Даби состоятся трехсторонние переговоры с участием Украины, США и РФ.

Между тем , в СМИ уже раскрыли детали переговоров. Есть информация, что перед двухдневными переговорами в Абу-Даби Украина и Россия непублично демонстрируют гибкость обмена территориями, пока США усиливают усилия для завершения войны.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie